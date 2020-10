Is coming, la nueva marca del fundador y creador de Intropia

Intropia se convirtió en una marca de referencia para llevar vestidos para eventos con toques de lo más originales, su cierre nos dejó un poco sorprendido a todos pues bien, traemos buenas noticias.

Costan Hernández el que fuera fundador y presidente de Intropia regresa al mundo de la moda con una nueva marca Is Coming. Con la experiencia de muchos años en el sector, y con la ayuda de parte de su antiguo equipo, se lanza a esta nueva aventura empresarial con las ideas muy claras y un modelo de negocio slow fashion basado en la economía circular: producciones limitadas de prendas de gran calidad, tanto por su sofisticado diseño como por sus tejidos, duraderas y fabricadas a precio justo liberándose de las rigideces de los estrictos calendarios de la moda y las rebajas masivas.

La gran novedad aportada por Is Coming se apoya en el concepto BUY BACK: el cliente tendrá la posibilidad de revender la prenda adquirida a la propia firma en el periodo de un año y recuperar así el 25% de su valor. Is Coming sacará estas prendas del circuito del retail textil habitual dándoles una segunda vida en el mundo cinematográfico, donde la ropa juega también un papel fundamental. A través de este reciclaje creativo o upcycling, las prendas usadas por las clientas de Is Coming pasarán a formar parte del vestuario de series, cine, teatro y televisión.

La colección de Is Coming ya está disponible tanto en su tienda online como en una selección de establecimientos multimarca de España y Portugal.

Los vestidos tienen un peso importante en esta colección sin olvidar las camisas en diferentes tonos con toques románticas. Mangas abullonadas, grandes lazos y volantes.

La pana también tiene su hueco en trajes de chaqueta y el punto se convierte en básico con chaquetas y jerséis con estampados geométricos. Las americanas con brocados y diferentes texturas forman parte de esta selecta colección que ya está a la venta en Is Coming.