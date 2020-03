Irina Shayk y sus originales pantalones con estampado de vaca

El año pasado a estas alturas, muchas firmas pusieron en la calle colecciones en las que el estampado de vaca fue el protagonista. El 'cow print', entonces, pareció tener su momento de gloria por delante de los clásicos prints animales como son el de serpiente o el de guepardo, pero aquello quedó en minitendencia de finales del otoño.

Desde ese momento, tan solo le hemos vuelto a ver en las botas cowboy de Garni -y otros diseños low cost inspirados en el original- que conquistaron a un buen número de influencers a comienzos del otoño, pero lo teníamos prácticamente olvidado en lo que a ropa se refiere. Hasta que ha llegado Irina Shayk y se ha puesto unos pantalones con los que lo ha rescatado a lo grande.

Después de regalarnos varios looks en clave formal espectaculares durante las distintas Semanas de la Moda europeas, la modelo rusa está de regreso en Nueva York. Ha sido en uno de sus clásicos paseos con su hija por las calles de la ciudad de los rascacielos en el que la hemos podido ver con estos pantalones que ha combinado con una sudadera negra, a juego con unas deportivas y calcetines del mismo color.

Lo curioso de los pantalones, además del estampado, es que son unos vaqueros. Unos jeans de los más originales que no habíamos visto hasta la fecha. Están firmados por Burberry y se pueden comprar, aunque como te estarás imaginando, baratos no son. En el portal multimarca de lujo My Theresa tienen un precio de 375 euros, un 40% rebajado de su valor original, que es de 626 euros.

Pero más allá de este modelo en concreto, lo verdaderamente significativo es que Irina Shayk ha recuperado el 'cow print' como la alternativa más original a los estampados de inspiración animal más manidos.