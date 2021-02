Irina Shayk vuelve a apostar por un abrigo amarillo ¡y nos encanta!

De un tiempo a esta parte no hay semana en la que Irina Shayk no aparezca con un abrigo diferente y a cual más bonito y en tendencia. A la modelo rusa le gusta salir a pasear junto a su hija Lea luciendo unos looks que demuestran que a ella todo le sienta bien y que encima no tiene miedo a innovar.

Y también que el amarillo es uno de sus colores favoritos, a la vista del abrigo con el que la vimos ayer por las calles de Nueva York. Se trata de un modelo 'teddy' o de peluche, 'estilo bata' y con cinturón que Irina combinó con unas botas militares, una gorra negra y la imprescindible mascarilla. Una apuesta perfecta para el invierno por la comodidad y libertad de movimiento que aporta.

Tampoco nos pasó desapercibido el bolso de mano pequeño que llevaba, también en color amarillo, y que le daba un toque super original a este estilismo con el que hacer frente a las gélidas temperaturas en la Gran Manzana.

No es la primera vez que vemos a Irina luciendo una prenda en color amarillo. Hace solo unas semanas nos sorprendía con unos pantalones de canalé, acampanados, y a juego con su camisa. Nos encanta la combinación, a la que se suma el bolso estilo 'croissant' en el mismo tono como guinda final.

Así que, si te apetece tener un abrigo amarillo, porque te avisamos que es uno de los colores del momento, hemos fichado este modelo en las rebajas de Sandro, de corte recto, largo con botonadura cruzada y cuello sastre.

Y si buscas un bolso pequeño, también amarillo, este de Zara te viene de maravilla. Es de piel acolchada y tipo bandolera. ¿Te gusta?

Si a Irina Shayk le gusta el color amarillo, sabes que es una apuesta segura y ganadora.