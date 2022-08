Así es H&M Move, la colección de deporte de H&M que llevarán las madres, hijas y abuelas más cool del universo

Tras el éxito de otras líneas como H&M Home, el gigante sueco H&M tiene nueva aventura entre manos: H&M Move, una colección de ropa deportiva y muy cool para vestir a toda la familia. La nueva marca , cuyo lanzamiento será el 4 de agosto en todo el mundo, se embarca en la misión de democratizar la ropa deportiva y animar a que todo el mundo se mueva como quiera.

Con el icono del fitness Jane Fonda y el aclamado coreógrafo JaQuel Knight, H&M Move se lanza con un video de entrenamiento en el que la actriz vuelve a asumir su papel de instructora de ejercicios e invita al mundo a moverse. JaQuel se une a ella para guiar este entrenamiento intergeneracional, celebrando todas las formas de movimiento.

“He pasado gran parte de mi vida haciendo que la gente se mueva y me atrajo naturalmente la misión de H&M Move de animar a que todo el mundo lo haga. También me gustó mucho su filosofía de ‘movewear’ sobre ‘sportswear’. Para mí, no se trata de tipos de deporte o ser el más atlético, se trata de darle a tu cuerpo el tipo de movimiento que necesita para mantenerse saludable y para que puedas cuidarte”, cuenta Jane Fonda.

H&M Move presenta el estilo “movewear” con ropa para hombre, mujer y niños, diseñada para dar saltos, hacer flexiones o saltar a la comba, entre otros. La primera entrega incluye una gama de básicos Move, entre los que se encuentran tops funcionales, chaquetas ligeras y una amplia selección de mallas y sujetadores, junto a artículos diseñados específicamente para entrenar y correr.

Simultáneamente, se lanza la colección H&M Move Monogram, que se encontrará exclusivamente online, y es la que usan Jane Fonda y JaQuel Knight en el video de campaña. Esta colección tendrá prendas deportivas con logotipos y detalles reflectantes.

H&M Move presenta cuatro materiales exclusivos combinando diseños innovadores con tecnologías complejas pero con un sistema de nombres simple. Los clientes solo necesitan echar un vistazo al nombre de cada material para comprender qué hace y cómo les ayuda a moverse.

DryMove™: ayuda a eliminar toda la humedad de la piel, manteniéndote cómodamente seco mientras te mueves.

ayuda a eliminar toda la humedad de la piel, manteniéndote cómodamente seco mientras te mueves. ShapeMove ™: brinda soporte adicional y presenta beneficios para saltar y estirar.

brinda soporte adicional y presenta beneficios para saltar y estirar. SoftMove™: es súper suave y brinda apoyo adicional mientras te mueves.

es súper suave y brinda apoyo adicional mientras te mueves. StormMove™: protege contra el viento y la lluvia y es transpirable en cualquier clima.

Todos los materiales tienen un impacto en nuestro planeta, desde la producción, el uso y, en última instancia, el final de la vida útil y el desecho. Para reducir el impacto medioambiental, H&M Group tiene como objetivo que el 100% de los materiales sean reciclados o se obtengan de forma más sostenible para 2030.

La nueva marca deportiva H&M Move ya casi alcanza el 85%, empezando por que el 99% del poliéster que se utiliza para su colección es reciclado y todo el algodón que se utiliza en sus colecciones es de origen más sostenible.

Además, H&M Move está ampliando el impacto positivo estableciendo nuevas alianzas que impulsan colectivamente la circularidad y los materiales innovadores del futuro, iniciando colaboraciones con Fairbrics y LanzaTech que se lanzarán en 2023.