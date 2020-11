Hilary Duff nos acaba de descubrir el look que es tan cómodo como un chándal pero infinitamente más elegante

Que el 2020 nos ha cambiado a todos es una verdad ENORME. Hemos pasado a dar prioridad a cuestiones que antes no eran esenciales y, entre ellas, la forma de vestir, que es más cómoda que nunca. No sabemos qué nos deparará en los próximos meses, pero lo que está claro es que desde que arrancó el estado de alarma hemos hecho acopio de ropa cómoda. Y, amiga, no somos las únicas porque las celebrities han hecho exactamente lo mismo, como nos lo acaba de demostrar Hilary Duff a quien hemos visto con un conjunto de punto tan cómodo como un chándal pero mucho más sofisticado, claro.

Pero, ojo, que la pandemia no ha sido la única ‘culpable’ de que ahora mismo miremos de otra manera a todas las prendas de punto y los chandals, que fueron la auténtica revolución de la cuarentena, también la tendencia. Las pasarela ya nos tenía preparada una buena ristra de prendas de punto para este otoño-invierno 2020/2021 y lo vimos en Isabel Marant, con sus conjuntos de falda y jersey oversize, en Bottega Veneta, con sus vestidos, y en Dolce & Gabbana con el trío de top, rebeca y falda tubular.

Y lo que ha hecho Hilary Duff ha sido ceñirse a la moda. La hemos pillado en el set de rodaje de Younger, su último proyecto, con un conjunto que nos tiene completamente enamoradas. La actriz combinó un cárdigan de punto de ochos color verde militar con una falda larga a juego con abertura lateral que remató con unas sandalias planas de Dior.

¿Lista para copiar el look de Hillary? Que sepas que en Mango hemos encontrado una falda de punto plisada que cuesta 25,99€.

La puedes conjuntar con este jersey de punto fino, que también hemos encontrado en Mango y que está a la venta en la web por 25,99€.