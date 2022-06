El vestido de invitada rojo más sensual de Hiba Abouk

MÔNOT es el nombre de la firma que arrasa entre las celebrities. Sin ir más lejos, en la reciente gala amfAR celebrada en el marco del festival de cine de Cannes veíamos a varias famosos lucir sus diseños, entre ellas Cara Delevingne, Nina Dobrev y Winnie Harlow. El motivo es que esta marca ha reinventado las aberturas con altas dosis de sensualidad y elegancia. Y si no que se lo digan a Hiba Abouk quien ha causado auténtico furor en Instagram con un diseño de MÔNOT rojo con el que presume de cuerpo tonificado y abdominales de acero.

De hecho, en la segunda imagen la actriz posa junto al diseñador de la firma, Eli Mizrahi. En cuanto a los zapatos, Hiba también se ha sumado a una de las firmas más potentes por sus lazos y sus brillos llamada Mach & Mach.

Aunque esta no es la primera vez que Hiba Abouk causa furor con su estilismo. Casados en secreto desde el año 2022, Hiba Abouk y Achraf Hakimi presumían de amor en el estreno de la película 'El Inocente' en el pasado Festival de cine de Cannes. Una aparición para la que la actriz dejó claro que no hay que tener miedo a mostrar nuestros cuerpos tal y como son. Para ello, Hiba apostaba por un top asimétrico de vertiginoso escote y una falda con abertura frontal, ambas piezas en color blanco. Un look con el que presumía de abdominales de acero.

Hiba Abouk lleva años apostando por los abdominales hipopresivos, perfectos para fortalecer el suelo pélvico y eliminar la grasa abdominal. Se trata de un tipo de actividad que tiene como objetivo fortalecer la zona abdominal, desde el suelo pélvico hasta las costillas. Para poner en práctica estos ejercicios, se deben hacer respiraciones profundas, vaciar el aire, meter el abdomen y tirar hacia arriba de la musculatura del tronco, manteniendo 10 segundos de apnea respiratoria.

La actriz siempre ha confesado que el deporte ha sido una de las claves para poder asumir todo el éxito y también recurrió a él para ponerse de nuevo en forma tras el nacimiento de sus dos hijos, Amín y Naím. Fue el pasado 12 de febrero cuando Hiba daba a luz a su segundo hijo y muchas os preguntaréis cómo puede estar ya luciendo unos abdominales tan marcados. La clave está en que durante el embarazo Hiba no dejó de entrenar (aunque con ejercicios y ritmos diferentes) y siguió manteniendo una alimentación sana y equilibrada. Recuerda que los milagros no existen y todo lo que vemos en las celebrities es fruto de muchas horas de gimnasio, entrenadores personales y una disciplina y constancia muy sacrificada. No te agobies, cada cuerpo es diferente.