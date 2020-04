Hailey Bieber y Jaden Smith, la nueva pareja de moda para Levi's

Hailey Bieber y Jaden Smith son la nueva pareja de moda, porque son los protagonistas de la nueva campaña de Levi's. La firma de ropa vaquera por excelencia les ha escogido por su música, juventud y optimismo en estos tiempos inciertos.

No es la primera vez que Hailey Bieber es imagen de Levi's. El año pasado comenzó su andadura junto a la marca con unos 501 en el festival de Coachella. Este año, la modelo iba a repetir experiencia, pero la situación en la que estamos ha obligado a la cancelación de este festival y de otros muchos. Este año, la modelo no lo iba a hacer sola, la iba a acompañar Jaden Smith, el polifacético hijo de Will Smith.

Levi's, como otras muchas marcas, no ha podido sacar su nueva colección como le hubiera gustado, pero han decidido lanzar ya la campaña con Hailey Bieber y Jaden Smith.

Dos caras jóvenes que reflejan muchos de los valores de la juventud actual. El optimismo y la autenticidad de Hailey Bieber son inspiradores y el compromiso de Jaden Smith con el medio ambiente y su pasión por educarnos sobre cómo podemos todos actuar de una manera más responsable. Nos desafían (como individuos y como marca) a ser lo mejores posible y me recuerdan lo que es tener esperanza. Y todos debemos recordar eso ahora mismo.

Desde Levi's nos recuerdan que desde su creación han pasado por muchas situaciones complicadas en el mundo como, por ejemplo las dos Guerras Mundiales y pandemias como la de 1918. Desde la compañía han querido recalcar que siempre han estado apoyando tanto a empleados como a clientes y hoy no iba a ser menos.

Así que desde Levi's quieren que te tomes un respiro, desconectes y disfrutes de algunas de las imágenes de la campaña y así recuerdas lo que son los momentos de diversión y lo que es sentirse alegre.

Porque sí, estamos viviendo momentos complicados, pero una vez más saldremos de esta y de forma mucho más fuertes que antes, ¿no crees? Parece que, con prudencia, pero ya falta menos. ¡Ánimo!