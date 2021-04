Hailey Bieber deslumbra en la fiesta pre Oscar con un mini vestido rosa

Unas horas antes de la ceremonia de los premios Oscar 2021, Los Angeles se llenó de fiestas a las que acudieron numerosas celebrities en busca de diversión. Una de ellas fue Hailey Bieber, que dejó a su marido en casa, y acudió junto a una amiga a un conocido restaurante en West Hollywood.

Pero lo que más nos llamó la atención fue el look que la modelo eligió para la ocasión y que ponía de relieve, no solo su espectacular físico, sino también su estilo.

A sus 24 años, lució unas interminables piernas bronceadas junto con un mini vestido bordado en rosa y oro y rayas de purpurina. Hailey llevaba unas sandalias a juego y un bolso de mano también rosa.

Llevaba el pelo recogido en una elegante coleta y sus bonitos rasgos se veían realzados gracias a un maquillaje muy favorecedor.

Hace poco, Hailey publicó un vídeo en YouTube titulado 'My Skincare Routine' (Mi rutina de cuidado de la piel) en el que ensalzaba las virtudes del suero péptido de células madre de Biba Los Ángeles. "Voy a empezar con un limpiador de aceite porque tengo mucho maquillaje y no uso toallitas de maquillaje", reveló la hija de Stephen Baldwin

Hailey bromeó diciendo: 'Mi norma cuando me acuesto por la noche es que si no me meto en la cama con el aspecto de un donut glaseado, entonces no estoy haciendo lo correcto'.

Y terminó aconsejando a sus fans: 'Búscate una crema hidratante que te ayude a parecer un donut glaseado al final del día'.

Lo cierto es que cualquier recomendación que haga Hailey, nosotras la seguimos al pie de la letra.