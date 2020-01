Hailey Bieber le da el toque definitivo a su look con esta blazer

Hailey Baldwin, ahora Bieber, ha hecho un trapantojo con su último look. A primera vista, cuando lo ves parece un traje de chaqueta en color topo, pero no. La mujer de Justin Bieber no ha dado un toque sexy a este atuendo tan clásico, no, si no que ha dado un toque serio a su look más desenfadado con esta blazer.

Hailey Baldwin ha elegido un pantalón de punto de corte recto a juego con un top bandeau del mismo tejido y encima le ha puesto una blazer de, exactamente el mismo tono que el conjunto de punto. Dos tejidos y estilos diferentes, pero que a primera vista ha conseguido engañar a nuestros ojos.

Hailey Bieber completa este look tan estiloso con unas sandalias de tacón en color cereza, unos aros dorados y un bolso en color camel. En cuanto al maquillaje, la modelo ha elegido un pintalabios del mismo tono del calzado.

Este look de Hailey Baldwin nos deja claro el efecto que tiene una blazer sobre cualquier atuendo. Con esta prenda se le da un toque formal a cualquier estilismo que lleves. Es la prenda comodín para dar ese punto arreglado al más informal de tus 'outfits'.

Esta salida en solitario de la modelo ha tenido lugar pocas horas antes de ir a misa junto a su marido Justin Bieber, junto a quien hace unos días se derretía sobre la alfombra roja en el estreno del documental 'Seasons', que protagoniza su marido. No es lo único que está a punto de estrenar el canadiense, ya que esta semana ha anunciado tanto el lanzamiento de su nuevo disco como la gira que hará este año por Norteamérica. Tres buenísimas noticias para ambos.

Por supuesto, en este nuevo álbum de Justin Bieber hay algún tema dedicado a Hailey Baldwin. El single en cuestión es el de 'Yummy', según le ha contado el cantante a Ellen DeGeneres, durante su visita a su famoso programa de televisión.