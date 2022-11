Grace Villarreal: "El Levi's 501 es el pantalón vaquero que hace el culo ideal"

Si hay una prenda con la que podemos ver una y otra vez a Grace Villarreal (@gracyvillarreal en Instagram, con más de 619.000 seguidores) es con un pantalón vaquero. Para una reunión de trabajo, una cena con amigas, un plan con niños... los pantalones vaqueros son una prenda esencial en el armario de la influencer que ha sido una de las protagonistas, junto con otras 4 'talents', del lookbook de Amazon Fashion con las prendas de la colección para el otoño invierno 2022/2023.

Empresaria (ha fundado su propia marca de moda junto con su hermana Melissa Villarreal que lleva el nombre de Vila y ha abierto su propio restaurante, Pic&Nic, con su manager Daniela Rodríguez y sus respectivas parejas) e influencer, Grace Villarreal escoge sus favoritos para crear tres looks perfectos para cualquier momento del día y Stilo charló con ella en la presentación de la campaña.

- ¿Cómo definirías las prendas que has usado para esta campaña con Amazon Fashion?

He posado con tres looks que tiene el pantalón vaquero como pieza clave, además de otras prendas que son con las que aparezco en las fotos grupales.

Si tuvieras que elegir un pantalón vaquero para ponerte el resto de tu vida, ¿cuál sería?

El Levi's 501 es el que hace el culo ideal. He tenido toda mi vida complejo de culete, de no tener culete y con este pantalón mi culete aparece donde no existe. me encanta cómo queda y a todos los cuerpos les sienta bien.

- ¿Qué es para ti vestir bien?

¿Vestir bien en sentido de comodidad o vestir bien de 'esta chica viste bien?

"Puedes llevar una camiseta y un jean y puedes ser súper estilosa"

- A esta chica se viste bien

Entonces... piezas de calidad. Tú puedes llevar una camiseta y un jean y puedes ser súper estilosa. También es saber combinar. Mi estilo es usar prendas que son fondo de armario, piezas clásicas.

- ¿Ha habido algo que has dicho: jamás me lo voy a poner y has terminando cayendo?

Con el color naranja, que no me gustaba y ahora todos los días Violeta (su hija) me dice: "tu color favorito es el naranja". Odiaba el naranja y este verano lo he amado, incluso heos sacado en Vila un bolso naranja. No he cogido nada naranja para esta colección, pero me encanta el abrigo naranja que lleva Jessica Skye en esta sesión de fotos. Mi hermana es quien me hace salir de tu zona de confort, es un de mis referentes pero yo le doy un toque más sexy.

- ¿Y cómo llevas ese momento en el que te encanta vestir con prendas de fondo de armario, que es lo que tú haces con tu marca Vila, y tener que crear contenido una y otra vez con prendas nuevas y que sean tendencia?

Con el paso de los años me he dado cuenta de que con lo que me siento cómoda es con las prendas que son fondo de armario, que son clásicas. Prendas que me pongo yo, se las pone mi abuela y seguiré poniéndomelas dentro de 5 años. Concilio el fast fashion con la forma de consumir más sostenible combinando prendas de fondo de armario con otras más trendy por las que no estoy dispuesta a pagar un dineral. Todos intentamos hacer un armario sostenible no solo porque queramos hacer bien al medio ambiente, sino porque es también ayudar a tu bolsillo.

- ¿Qué chicas son para ti un referente de estilo?

La musa de Vila es Leandra Medine. Que la odias o la amas. Usa piezas de calidad y arriesga. También me encanta Leia Sfez, que es parisina, y Matilda Djerf... Busco gente que use fondos de armario como yo y que de vez en cuando arriesgue. Me encanta cuando Leandra arriesga con un jersey hiperfemenino y lo combina con unos pantalones cortos y unas botas o unas bailarinas.

- ¿Qué es lo que más les engancha de ti a tus seguidoras?

La naturalidad. A la información que te estoy dando siempre le doy esa parte natural de la vida, lo que te hace identificarte conmigo. No somos revistas, en las que la periodista no te cuenta que hoy se ha levantado de mal humor. Contar esa parte del detrás gusta.

"Enseño mucho pero hay mucho más que no enseño"

- ¿Y cómo haces para que se te vaya de las manos contar demasiadas cosas sobre tu vida privada?

Enseño mucho en redes sociales, pero hay mucho más que no enseño. Sé lo que quiero hablar.

- ¿De qué no hablarías nunca en redes sociales?

Por ejemplo, tuvimos una temporada en 2019, que fue la peor temporada de mi vida en el ámbito familiar. Se me juntaron dos cosas diferentes que no tenía por qué contar y salió porque yo creo que alguna enfermera en el hospital lo filtró. No hablo de cosas de salud, discusiones de pareja... Comparto cosas con las que las personas se pueden identificar, que te lleve a algo positivo, que te rías o que aprendas. No quiero dar drama por dar drama. Ayer, por ejemplo, envié un vídeo para validar a una marca y cuando lo iba a subir me di cuenta de que se me veía en pecho y alguien me dijo: "súbelo que así verás cómo ganas más seguidores". Y yo no voy a hacer eso. Esa no soy yo.