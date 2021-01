Gigi Hadid lleva las botas perfectas para este invierno

Con la entrada del frío, es importante que nos abriguemos pero sin perder de vista nuestro estilo. Y las botas son parte fundamental de cualquier look que queramos lucir, ya que nos proporcionan no solo elegancia sino saber estar. De todas ellas, las que más nos gustan son las botas altas, ya que no solo nos estilizan sino que son perfectamente combinables con cualquier prenda, especialmente ese abrigo que tampoco debe faltar en nuestro armario.

Hemos visto estos días cómo la modelo Gigi Hadid salía a dar un paseo junto a su hija y una amiga por las calles de Nueva York y nos ha encantado su look. Lo decimos sobre todo por esas botas con efecto pana en color marrón claro, de punta fina y tacón rectangular con las que, a la vista de las imágenes, parecía estar muy cómoda. A eso hay que añadir un precioso abrigo de corte masculino y estampado de cuadros y un sombrero con detalle de borreguito para hacer frente a las frías temperaturas en la Gran Manzana.

No hay que olvidar que las botas altas son una de las tendencias de este invierno y que se las hemos podido ver a muchas de nuestras famosas preferidas. El motivo es porque brindan la cuota necesaria de elegancia y aparte son muy femeninas. Como por ejemplo estas que Mery Turiel combina con un vestido corto.

O estas que Paula Echevarría se puso a juego con un vestido negro.

Y por supuesto Chiara Ferragni, que las lleva con un vestido corto con estampado de leopardo.

Si tú también eres fan de las botas altas, aquí tienes estos cinco modelos que hemos seleccionado para ti y que podrás combinar como quieras.