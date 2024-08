Flechazo de la semana: las gafas de sol más elegantes del verano están en Zara

Modernas y sofisticadas, gracias a sus incrustaciones, este accesorio se presenta como un must que complementa cualquier look y una poderosa herramienta para realzar nuestros estilismos. Prueba a combinar estas gafas de sol de Zara con elementos como sombreros, pañuelos o vestidos vaporosos que nos aporten un plus de originalidad estos meses estivales.