Estas gafas de sol de colores son tu accesorio favorito en verano

Si hay un accesorio que no puede faltar nunca, y menos en verano, son las gafas de sol. Reconócelo, seguro que tienes más de un par en tu bolso, un modelo distinto y que te pones en función de tu outfit o estado de ánimo. Esta temporada, los colores se han convertido en los protagonistas, no solo por su funcionalidad, sino también por su capacidad para añadir un toque de diversión y atrevimiento a cualquier look.