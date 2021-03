¿Te cortarías el flequillo como Rihanna?

Es una de las artistas más camaleónicas que hay. Nos referimos a Rihanna, a quien hemos visto a lo largo de los años con innumerables cortes y colores de pelo: desde el 'garçon', pasando por el bob y terminando con una melena de infarto.

Y es ahora cuando la cantante nos ha vuelto a sorprender con una nueva imagen y, como siempre sucede con ella, es difícil distinguir si su nuevo estilo es fruto de las tijeras o de una gran peluca. Nos referimos a un flequillo extra largo y que será uno de los más comentados de la temporada.

Yusef, el estilista habitual de Rihanna, es el creador de este nuevo peinado que combina una melena extra larga de ondas sueltas y muy abiertas con un flequillo igualmente extra largo.

“Este tipo de flequillo es idóneo para quienes quieran un estilo de aire rockero y, a la vez, muy femenino. Una de sus grandes ventajas es que, al ser muy largo, luego es fácil dejarlo crecer en capas largas”, explica Eduardo Sánchez, director de Maison Eduardo Sánchez.

Sin embargo, sabemos que no es un look para cualquier persona. Según señala Eduardo Sánchez, “es una buena elección en rostros ovalados, a los que todo les sienta bien y en aquellos alargados o ligeramente angulosos. En los rostros redondos y cuadrados no es la mejor opción puesto que estas fisionomías requieren movimientos laterales y en este caso, con este tipo de flequillo, es imposible”.

Si no estás convencida, siempre puedes optar por otro tipo de flequillo, como hace la actriz Halle Berry.

Ella ha optado por el 'Curtain Fringe', uno de los que más rejuvenece y suaviza los rostros. Como lo define Eduardo Sánchez, “se trata de un flequillo partido por la mitad, en “V” invertida y abierto en el medio, que comienza a trabajarse desde más abajo de los ojos y se va fundiendo en sus extremos con el resto de la melena. Pero cuidado, no es para todos los rostros y sienta mejor a los ovalados. En caso de frentes anchas, rostros angulosos y caras muy alargadas podría quedar bien pero hay que estudiar el caso en particular y tener en cuenta otros detalles como la nariz o el tipo de cabello”.

Si tienes ganas de cambiar de imagen y no arrepentirte luego, lo mejor es que hagas caso de los expertos en belleza que son, al fin y al cabo, los que mejor conocen las tendencias y cómo nos sientan.

No olvides que no todas las mujeres somos iguales.