Fichamos el look de Tamara Falcó más bonito para lucir este verano

Tal y como la propia Tamara Falcó se encargó de explicar durante la presentación de la prensa, "este outfit es uno de mis favoritos de esta nueva colección, un modelo perfecto para cualquier evento de día en estos calurosos días del verano. Los tonos pastel son mi debilidad y los total looks de dos piezas me encantan. Este look me ha acompañado en varios momentos de mi luna de miel en la sabana africana y a la vez que elegante es versátil y cómodo".