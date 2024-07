Hemos fichado el accesorio favorito del verano de Gisele Bündchen para hacer frente a las altas temperaturas

Perfectos para la playa, un paseo por el parque o una tarde en una terraza, estos sombreros no solo son prácticos sino también un símbolo de moda atemporal y un accesorio imprescindible con el que hacer frente a las altas temperaturas. No te olvides que son un recurso para los eventos más especiales, es decir, cuando necesitas un accesorio que le de un plus de estilo a un vestido largo boho o a uno midi o de corte recto. Tú decides cómo llevarlo. La mejor muestra del poder de este accesorio se lo hemos visto a Gisele Bündchen, que en su cuenta de Instagram ha compartido en más de una ocasión lo mucho que le gusta lucir un sombrero de rafia y, dicho sea, lo bien que le sienta.