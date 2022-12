Esta es la falda de lentejuelas más buscada del momento

¿Quién no tiene una falda de lentejuelas en el armario esperando a que lleguen los días de fiesta para ser la protagonista de nuestros looks? ¿Quién no está deseando ponérsela en esos momentos tan señalados en los que nos apetece el brilli brilli incluso a diario? Y decimos esto porque lo mejor es que este tipo de faldas han logrado triunfar no solo en looks de invitada, sino que son tan bonitas y elegantes que las puedes lucir en cualquier momento. Una cena con amigas, una cita especial... infinidad de momentos.

Más pluses: puedes elegir si quieres llevarla corta, midi o larga, todo dependerá de tus gustos. Y lo cierto es que tu elección siempre será correcta porque todas son muy favorecedoras y añaden sofisticación y elegancia a cualquier estilismo. Nosotras queremos arriesgar un poco y hemos elegido una mini que sienta de maravilla y con la que conseguirás un look brillante esta Navidad.

Se trata de una minifalda en color verde entallada de lentejuelas de talle alto con silueta en A y detalle de abertura recortada en el lateral. El cierre de cremallera está en la parte trasera y, como puedes comprobar, por su corte estiliza tu figura. Es de la colección navideña de & Other Stories.

Cómo combinarla

Existen infinidad de maneras, todo dependerá del estilo que tengas o de a dónde vayas a ir. A nosotras nos encanta con una camiseta y unas zapatillas blancas. Es la manera de darle un toque casual a un look brillante, ¿no crees? También la hemos visto, como hace la modelo de & Other Stories, mezclándola con un jersey corto en color crudo y unas botas de cuña alta negras (también super tendencia este año). Si optas por una imagen "más clásica", elige una camisa en color blanco y un zapato plano y estarás fabulosa.

Uno de los colores tendencia este 2022 es el color verde, ya que transmite mucha luminosidad y frescura y es muy favorecedor, siempre y cuando no quieras pasar desapercibida. Si no te da miedo arriesgar, súmale a tu look alguna prenda verde, como esta mini falda, y triunfarás. También un bolso, un pañuelo o unos pendientes en este tono son ideales.

¿El resultado? Un look elegante, glamuroso y sexy a partes iguales, con el que te sentirás la auténtica reina de la noche. Una falda que quizá no te vayas a poner a diario, pero que se merece tener un hueco en tu fondo de armario para cuando surja una ocasión especial. Y este mes sabemos que serán muchas y muy variadas.