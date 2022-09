Aunque la falda de cuadros de Violeta Mangriñán cuesta 850 euros, le hemos encontrado una versión de 7 euros

Violeta Mangriñán es una de las influencers que más y mejor sabe combinar las prendas 'low cost' con las de alta gama. Si hace un par de días le fichamos el pantalón de Stradivarius viral, que es tan fácil de combinar que lo vas a llevar tanto al trabajo o a la universidad como a una fiesta, ahora nos ha sorprendido con el perfecto look 'back to school' con una falda tableada de estilo colegiala. pero, ojo, no es una falda cualquiera, se trata de la falda con el estampado de cuadros más icónico, el de Burberry.

La influencer ha derrochado estilo con una falda de tablas con estampado de cuadros de Burberry con bajo asimétrico que tiene un precio de 850€. Como somos conscientes de que su precio es muy elevado, hemos buscado una opción similar en SHEIN a la de Violeta Mangriñán.

De corte evassè y de cuadros, en SHEIN tienes una falda de cuadros del estilo de la de Violeta por 7 euros. Eso sí, la confección y la lana de la falda de Burberry de Violeta no tiene comparación con nada.

El top más deseado de Zara

Violeta Mangriñán se ha vuelto a marcar un lookazo. Si hace unos días nos enamorábamos de su vestido 'tie dye' de Zara, ahora vuelve a encontrar en la tienda del grupo Inditex una de esas prendas con las que es imposible pasar desapercibida: ¡un top vaquero con escote palabra de honor! De color azul marino, se trata de top de escote recto y hombros descubiertos con bolsillos de plastrón con solapa en pecho y cierre de botones metálicos similares a los de las cazadoras vaqueras.

Eso sí, para darle un toque de elegancia lo ha combinado con una camisa blanca, la prenda IDEAL para ir elegante y a la que todas recurrimos cuando no sabemos qué ponernos, y unos pantalones vaqueros anchos cargo. A la venta en la web de la firma por 22,95 €, de momento está disponible en todas las tallas, excepto en la XL. Lo que no sabemos es cuánto tiempo durará porque Violeta Mangriñán convierte en todo todo lo que toca.