Eva González encuentra los pantalones de Zara que más estitizan

Tener un armario lleno de prendas básicas es una de las mejores decisiones que puedes tomar. ¿Por qué? Pues fácil, porque te permite construir muchos looks diferentes y sin necesidad de quebrarte la cabeza. Si hay una famosa que tiene clara esta premisa, esa es Eva González. La presentadora sabe el poder que tienen las piezas atemporales a la hora de vestirnos y acaba de mostrarnos su última adquisición que ya te lo advertimos vas a querer copiarle. Se trata de unos pantalones negros de Zara, que cumplen con todos los detalles para convertirse en tus nuevos pantalones favoritos.

Eva que consigue que vayamos inmediatamente a la web de Zara para hacernos con este diseño que se acaba de comprar. La prenda en cuestión es de tiro alto, por lo que estiliza y alarga las piernas al máximo. Además, al contar con detalle de pinzas y cinturón en una zona estratégica, es ideal para disimular la tripita (si es que la tenemos).

El pantalón favorito de Eva

Se trata del pantalón favorito de Eva, tiene lo también en rojo. En este caso es de color negro, de estilo capri, con bolsillos delanteros, que la presentadora ha combinado con una blusa negra básica de cuello redondo, un abrigo tipo trench en tonos negro y beige de la firma Peace & Chaos y botas negras con la punta de pico.

Además tenemos buenas noticias, está disponible en todas las tallas y cuesta 29,95 euros, te aseguramos que lo amortizarás más que de sobra porque combina absolutamente con cualquier prenda de tu armario.

Y es que no solo podrás copiar el look de Eva, si quieres un estilismo más relajado puedes optar por una camiseta básica, o incluso un body y mezclarlo con tus zapatillas preferidas. Ahora si eres atrevida y a ti las bajas temperaturas te dan risa, no dudes llevarlos con sandalias de tacón. El resultado será maravilloso.