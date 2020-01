Las estrellas de 'Operación Triunfo', protagonistas de los Premios Odeón

Ahora que ha regresado un año más 'Operación Triunfo', el teatro Real de Madrid se ha convertido por unas horas en una segunda academia del concurso musical porque un nutrido grupo de estrellas de la música española formados en la escuela televisiva se han reunido con motivo de la celebración de la primera gala de los premios Odeón.

El eclecticismo ha sido la nota predominante en los looks femeninos que han pisado la alfombra roja, donde hemos han tenido espacio todos los recursos clásicos de este tipo de galas: lentejuelas, escotazos, plumas, el color negro, pedrería, etc. Aitana Ocaña, una de las premiadas de la noche, ha sido una de las grandes protagonistas del evento, en el que también han brillado varias compañeras de edición suyas. Es el caso de Amaia Romero, Ana Guerra y Lola Indigo, cada una fiel a su estilo, con mención especial a esta última, que no duda en arriesgar siempre que puede con sus estilismos.

De todas las demás invitadas a los premios con pasado en 'OT' que han acudido al céntrico teatro madrileño, Edurne es la más mediática, sin duda alguna, además de Manu Carrasco, la representación masculina de la noche en lo que al concurso televisivo se refiere. Junto a ellos, nombres importantes de nuestra música como Pablo Alborán, Vanessa Martín, José Luis Perales, Estopa, Carlos Baute o Don Patricio, entre otros.