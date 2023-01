El espectacular jersey de Zara con la espalda abierta de Mery Turiel está prácticamente agotado pero en SHEIN le hemos encontrado un clon

Con casi un millón de seguidores en Instagram, Mery Turiel se ha convertido en una de las prescriptoras de estilo con más tirón en redes sociales. Tiene un estilo sencillo al que le es muy fiel, le encanta comprar en tiendas low cost como Zara, Mango, Pull&Bear o Bershka y, siempre que puede, acompaña sus fotografías con textos inspiradores de escritores conocidos o de ella misma. Mery Turiel se quiso desmarcar del resto de las influencers con su característica forma de postear y lo ha logrado.

Una de las primeras prendas en las que ha triunfado el escote en la espalda es en los jerséis de punto. No lo vamos a negar, a estas alturas de febrero, aunque hayan mejorado las temperaturas, todavía es arriesgado salir a la calle solo con una blusa o con un top sin mangas. Y precisamente por esa razón los jerséis de punto ligeramente gruesos, como el que ya han lucido influencers como Mery Turiel, es una de las tendencias más populares.

Si eres de las que no eres capaz de resistirse a una tendencia, la mayoría de las tiendas ‘low cost’ ya cuentan con bonitas opciones entre sus perchas. En uno de sus últimos looks de Instagram, Mery Turiel ha lucido un jersey de Zara de que es imposible no enamorarse. Se trata de un jersey cropped de cuello perkins y manga larga con detalle de espalda descubierta con lazada que, para nuestra poca suerte, no es que no esté rebajado, es que además apenas quedan existencias.

A la venta en la web de la firma por 29,95 apenas quedan unidades, pero en SHEIN hay una versión similar que tiene un precio de 15 €.