Entrevista a Marta Lamamié de Clairac, una modelo con mucha proyección

Marta Lamamié de Clairac no solo te va a llamar la atención por su 1,80 de altura, su pelo rubio y sus expresivos ojos marrones. Esta modelo, con mucha proyección en nuestro país, te va a cautivar por su simpatía. No dejes de leer las respuestas que nos ha dado a este pequeño cuestionario, en el que además de comentarnos cómo esta viviendo esta situación actual, da algunos consejos para aquellas chicas que quieran seguir sus pasos en el mundo de la moda.

¡Disfruta!

Stilo: ¿Qué tal estás llevando esta situación?

Marta Lamamié de Clairac: Imagino que como todo el mundo, con mil sensaciones. No sabría cómo describirlo, es nuevo para todos.

S: Hemos visto que has montado pruebas a tu compañera de piso, ¿cuántas Covid Race habéis hecho durante el confinamiento?

MLC: A la semana como dos o tres. Aprovechamos los findes para hacerlo, ella teletrabaja, muy a mi pesar. Podría estar tooodo el día organizándole actividades jeje, Gracias y perdón María.

S:¿Cómo estás llevando la desescalada?

MLC: Todavía no me ha quedado claro como va. Pero intento madrugar para hacer deporte por la mañana porque las tardes me agobian con tanta gente. Lo que más me apetece y necesito es ver a la familia. ¿En qué fase es eso? jeje

S: Durante este tiempo de confinamiento, nos gusta preguntar sobre las recomendaciones que daría a nuestros usuarios sobre... una serie, una película y un libro.

MLC: ¿Solo una serie? Me vi ya todas antes del confinamiento, 'Juego de Tronos', 'Stranger things','La casa de papel', 'Black Mirror'... pero voy a desvelar que en el confinamiento he visto entera 'Jane the virgin'. He llorado de risa.

En cuanto a la película, tengo una lista con recomendaciones que me hicieron varios amigos, pero luego no les hago ni caso porque me distraigo con Instagram, Twitter… ¿no os pasa?

Y, mi libro este confinamiento está siendo 'El Heredero', de Rafael Tarradas Bultó.

S: Bueno y tras saber un poco como estás llevando esta situación tan rara que estamos viviendo... cuéntanos, ¿cómo empezaste en el mundo de la moda? ¿Cuántos años llevas dedicándote a esto?

MLC: La culpa es de mi madre, se dio cuenta de que no había manera de que me aprendiese el abecedario, entonces vio que lo que de verdad me gustaba era ver a las modelos en sus revistas y que me sabía todos sus nombres, así que decidió elaborar uno con recortes. En la C, Cindy Crawford, con la E, Elle Macpherson...

Pero si cuenta desde el primer desfile podría decirse que desde hace más de 20 años en los desfiles de 'Noche de fiesta', ¿os acordáis de ese programa? Ha llovido. En realidad llevo trabajando en este gran mundo más de 12 años.



S: De las campañas que has realizado, ¿cuáles han sido las mejores?

MLC: Amo mi trabajo y recuerdo todas y cada una de ellas con mucho cariño, pero ahora mismo me viene a la cabeza la que realicé con Itemporality, marca de joyas con la que me identifiqué muchísimo. Tiene colecciones que pegan con todas mis personalidades, desde las más romántica, delicada y elegante hasta la más rockera y alocada. Imaginad cómo fue de divertida la sesión.

S: Alguna anécdota que puedas compartir de estos trabajos.

MLC: No acabaría nunca... tropiezos con vestidos infinitos, últimos retoques a pie de pasarela, cotilleos, miradas cómplices con las compañeras en pasarela, desfilar sin un zapato...



S: ¿Qué consejos le darías a alguna chica que quiera empezar a trabajar como modelo?

MLC: Nunca se me olvidará una frase que me dijeron, no recuerdo quien, el NO ya lo tienes.

S: ¿Alguna agencia a la que contactar?

MLC: Ahora hay cantidad de agencias y para todo tipo de perfiles, modelos, imagen, azafatas, publicidad, instagramers... Todas las agencias en su web tienen los requisitos que necesitas para trabajar con ellos, investiga y manda tus datos y fotografías a la que más encaje con tu perfil. No pasa nada si no mides 1,80, por ejemplo para publicidad lo que necesitas es una buena actitud.

Mi agencia madre es Pop House, en Madrid trabajo con Francina Models, Cotterli y en Alemania me representa Pars Management.

S: Por último, ¿darías algún truco de estilismo a nuestras lectoras? Hemos visto que eres una chica muy alta, ¿algún tip para chicas como tú?

Altísima y no os cuento la odisea que es buscar pantalones largos, o era, ahora parece que las marcas están haciendo tallajes de largo. Mis jeans suelen ser de H&M, que siempre ha tenido este tallaje, y con el pantalón de talla perfecto, una camiseta básica, tu joya más especial como los aros de estrella de Itemporality y una chupa de cuero es mi look perfecto, con el que me siento más cómoda.