Encontramos el vestido marrón de lunares de Kate Middleton por 15 euros

Kate Middleton es una de las royals con más estilo del mundo. Combina las prendas low cost con otras de alta gama y sus looks son analizados con lupa, hasta tal punto que se ha convertido en un icono de estilo para muchas mujeres. Más sofisticada, otras más sencilla, pero Kate Middleton siempre da en el clavo, hasta en el primer día de colegio de sus hijos. Este curso 2022 lo ha estrenado con un vestido marrón de lunares blancos, a lo Julia Roberts en 'Pretty Woman'.

De la mano de sus dos hijos George y Louis, l a duquesa de Cambridge, derrochó elegancia con un vestido de lunares marrones de cuello camisero de Rixo y valorado en más de 300 euros. LO combinó con unos tacones de color canela a juego.

De largo midi, en la web de SHEIN puedes encontrar un vestido midi similar al de Kate Middleton. Con el escote halter, lo puedes encontrar a la venta por 15 €.

Una gran labor de su estilista Natasha Archer

Desde 2007, Natasha Archer y Kate Middleton empezaron a trabajar juntas. En un primer momento, como asistente personal después de recibir algunas críticas por su forma de vestir tan monótona y sobria. “Kate no es particularmente elegante. Hay poco estilo, poca creatividad, poca originalidad en su forma de vestir. (…) Ella no Anna Wintour , sino más bien a los editores y lectores de periódicos”, escribió sobre ella periodista de moda Jess Cartner-Morley en The Guardian unos meses después de su boda.