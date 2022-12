Si hay que empezar el 2023 con lencería roja, queremos el conjunto de ropa interior de Blanca Suárez

Quedan apenas unas horas para dar carpetazo al 2023 y uno de los rituales más populares para atraer la buena suerte en el año que comienza es inaugurarlo con lencería roja. Según la tradición, el color rojo de la ropa interior simboliza la buena fortuna, la felicidad, el éxito y la pasión. ¿Quién no quiere un cóctel así para el próximo 20223? Rocío Osorno, Mery Turiel y ahora Blanca Suárez han apostado por la lencería roja para atraer todas esas buenas vibras.

La ropa interior femenina no solo es funcional, también nos hace sentirnos más atractivas y supone, en muchas ocasiones, una inyección de autoestima. ¿Quién cuando ha estrenado un conjunto de braguita y sujetador no se ha sentido un poco diosa? Aunque no se vea (a veces sí, claro), es como si nos diera un superpoder, el de sentirnos más guapas y sexys.

Blanca Suárez, de la mano de Etam, nos propone celebrar la llegada de 2023 como sugiere la tradición, con diseños de lencería en color rojo como las que podemos encontrar en su colección FW22 disponible en las tiendas y/o e-commerce de la firma. En la campaña #navidadboreal que protagoniza la actriz aparece con un conjunto de braguita y sujetador rojo elegantísimo.

Por un lado, Blanca Suárez luce el sky sujetador push up de encaje, disponible en las copas de la A a la C y tiene un precio de 39,99 €. Y, por otro, remata el look con unas braguitas de microfibra y encaje que tienen un precio de 16,99 €.