Emma Roberts o cómo llevar con estilo una bandana esta primavera

Un año más, la bandana seguirá reinando en nuestro cabello. Y decimos esto porque su versatilidad hace que sea un accesorio muy útil sobre todo esta primavera y cuando llegue el ansiado verano.

Solo tienes que ver a Emma Roberts, que esta semana decidió darse un capricho visitando a su estilista Nikki Lee en el salón Nine Zero One de Los Ángeles. Y lo hizo llevando un favorecedor moño que acompañaba con una bandana estilo marinero.

Un look que ella misma calificó de 'retro' y con el que daba la bienvenida a una nueva imagen más acorde con la temporada que llega.

Y es que lo mejor de la bandana es que puedes llevarla de mil maneras, ya sea como coletero, diadema o sujeto al cuello en forma de pañuelo. Lograrás un efecto muy chic y le dará un plus a tu estilo.

Jessica Alba es otra fan de las bandanas y se encarga de contarnos las mil maneras de ponérsela de una forma práctica y divertida.

¿Aún no te decides a ponerte una bandana? Echa un vistazo a estas tres super tendencia que hemos elegido para ti y luego hablamos.