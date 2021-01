Emily Ratajkowski lleva el mejor look premamá del momento

Estar embarazada no está reñido con tener estilo y ser sexy. Y sino que se lo digan a Emily Ratajkowski que ha vuelto a darnos una lección de moda mientras estaba de compras por Nueva York. Es cierto, y ahí no vamos a mentir, que con su físico es casi imposible que algo le quede mal, pero lo que nos gusta de la modelo es que arriesga y no se deja llevar por lo convencional.

En esta ocasión Emily llevaba un abrigo con estampado tweet, jersey negro, leggins y unas estupendas botas de punta con tacón fino y estampado de serpiente que le daban el toque rompedor al look. Por supuesto, iba con su mascarilla, unos pendientes de aro dorados grandes y las gafas de sol estilo 'cat eye'.

No es la primera vez que vemos a Emily con unas botas de estampado de pitón, ya que unos días antes, de paseo junto a su marido, nos sorprendió con un look también para copiar: un abrigo de peluche marrón, jeans estilo boyfriend desgastados, jersey, gorro de lana ¡y otras botas diferentes de estampado de serpiente! Para esta ocasión, eligió unas gafas de sol para ir a esquiar tamaño oversize. ¡Espectacular!

Si tú también eres fan de las botas con estampado de serpiente y quieres lucirlas, igual o mejor que Emily, estas que hemos visto en Mango son perfectas.

O estas otras de Massimo Dutti, con el estampado de pitón en negro y que te puedes poner tanto con leggins como con vaqueros, siguiendo los consejos de Emily.

Después de esto, ya lo sabes, estar embarazada no significa que no puedas arriesgar con tu imagen. Quizá es el mejor momento para hacerlo, ¿no crees?