El impresionante escote de Elsa Pataky en el estreno de 'Thor: Love and Thunder'

Es una de las actrices más exitosas de su generación, pero decidió darle prioridad a su vida personal y familiar cuando junto a Chris Hemsworth y a sus hijos, Elsa Pataky se trasladó a Byron Bay (Australia). Allí han creado un hogar en una mansión rodeada de naturaleza desde donde están criando a sus pequeños sin la presión de las cámaras de Hollywood. Aunque eso no quiere decir que Chris y Elsa no sigan trabajando en grandes papeles. Sin ir más lejos, Chris Hemsworth acaba de estrenar 'Thor: Love and Thunder' y al estreno de la misma en Sidney han acudido la pareja y dos de sus hijos, los gemelos Tristan y Sasha.

Una premiere para la que ambos han mostrado sus mejores galas, pero sobre todo Elsa ha causado furor con su vestido que aúna tendencias de rabiosa actualidad: escote cut-out y una abertura frontal que deja al descubierto sus tonificadas piernas.

Un espectacular look con el que volvió a dejar claro que es una de las actrices más estilosas de la alfombra y que, además, no deja de cuidarse. Me siento más fuerte, más en forma e infinitamente más capaz –tanto personal como profesionalmente–, en esta década que a los 30 años", aseguraba recientemente en una entrevista para la revista Women's Health. Además, en septiembre de 2020 se enfrentó a un reto sin precedentes.

"Hice algo que nunca jamás soñé que sería capaz de hacer físicamente (o mentalmente): correr 62 kilómetros en una prueba de relevos de 31 horas sin parar. Era la única mujer en un equipo de seis extremistas confesos del ejercicio. Y, para ser sincera, me encantó cada segundo de la prueba. A lo largo de dos noches agotadoras y un día completo, nos esforzamos por superar el dolor e hicimos el mismo recorrido en bucle, una y otra vez, hasta que finalmente cruzamos la línea de meta exhaustos pero totalmente triunfantes a las 4 de la mañana", aseguraba.

2022 el año en el que ha lanzado su primera línea de belleza

"Después de largo trabajo, me hace mucha ilusión mostraros Purely Byron. Es mi sueño hecho realidad, lanzar una nueva gama de productos de belleza que tiene la esencia de esta lugar que me gusta tanto. Una gama de productos de belleza natural y efectiva. Que funciona. Todo hecho en Byron", anunciaba a través de una publicación donde muestra su belleza natural. ¡Una mujer todoterreno!