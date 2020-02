Las dos formas de triunfar en una boda de día y en una de la noche las tiene Elle Fanning

Aunque la realidad es que cada vez es más frecuente que se celebren bodas durante todo el año, falta muy poco para que la temporada de bodas que podríamos calificar como oficial de comienzo. Por tanto es ahora el momento en el que debemos empezar a plantearnos qué ponernos en todos esos eventos que se nos acumulan a lo largo de las próximas semanas de primavera.

Sabemos la teoría pero muchas veces nos falta inspiración para ponerla en práctica, por eso siempre se agradece que lleguen celebrities como Elle Fanning para sacarnos del apuro. La actriz, de hecho, es toda una maestra en este terreno pese a su juventud ya que es una de las estrellas de Hollywood con mejor gusto a la hora de vestir. Prueba de ello la hemos tenido en su última aparición pública en la Berlinale.

Para presentar 'The Roads not Taken', la película que protagoniza junto a Salma Hayek y Javier Bardem, la intérprete ha aparecido en la rueda de prensa con un vestido que es el ejemplo perfecto de lo que debería ser el look de una invitada de día. Un vestido de largo midi, con exquisitos detalles, en tonos claros y con un aire bucólico de ensueño que han combinado con unas sandalias de tacón en color blanco.

Esta exquisita pieza de Rodarte cargada de flores en color verde bordadas y con un maxi cuello de estilo romántico es la fórmula en la que inspirarse para ir a una ceremonia diurna pero a Elle le quedaba aún mostrarnos qué es mejor para una boda de noche.

Por suerte para quienes lo ansiábamos, la joven acudía horas más tarde al estreno oficial en el festival de cine y pisaba la alfombra roja con la elegancia que le caracteriza gracias a una creación de Armani Privé que era pura sofisticación.

En este caso se trataba de un vestido largo en color negro realizado en terciopelo, con escote palabra de honor, gran lazo a la cintura y una curiosa falda divida en dos que Fanning ha querido acompañar de una serie de joyas discretas y de un peinado lleno de glamour como es un 'falso bob' con raya a un lado y ondas marcadas al más puro estilo diva de los 50.

Si a estas dos propuestas de la actriz le unimos la que nos regaló hace meses en la gira promocional de la segunda parte de 'Maléfica', un traje de color rojo que podrás llevar casi en cualquier ocasión, el resultado son tres fórmulas opuestas de afrontar un mismo acontecimiento social con el mismo resultado: éxito total.