Dice Rocío Osorno que si no te quieres gastar un dineral en el look de Nochevieja, este mono de lentejuelas de Lefties te salvará

Llega la Navidad y las lentejuelas aparecen hasta de debajo de las piedras para ser las protagonistas de los looks de fiesta. Y Rocío Osorno no solo ha encontrado un lookazo, también un mono de lentejuelas rosas de Lefties por el que todo el mundo te preguntará. Es tan bonito y favorecedor que no nos extraña que esté entre los más vendidos de la firma.

Aunque las más atrevidas optan por las lentejuelas en cualquier época del año, la mayoría reservamos las prendas más brillantes para fechas especiales como las fiestas de navidad. Una época muy esperada para la que ya hemos iniciado la cuenta atrás. Cenas con amigos, comidas de empresa o planes familiares son las mejores oportunidades para lucir las prendas con lentejuelas más estilosas. Ahora es el momento de dar ese punto excesivo a nuestros looks que tanto estábamos deseando.

La influencer ha estrenado un mono de lentejuelas rosas de Lefties, que tiene un precio de 35,99 € y que se ha agotado en tiempo récord. Eso sí, en un de sus looks también nos podemos inspirar porque el vestido rojo de terciopelo de Bershka sí sigue a la venta.