Día Mundial de los Océanos, celébralo con este look tan sostenible para ir a la playa

El 8 de junio se celebra el día Internacional de los Océanos y por eso desde aquí te queremos invitar a que el próximo verano cuando vayas a la playa lleves un look con el que estás aportando tu granito de arena tanto para el cuidado de nuestros mares y océanos, así como con la naturaleza en general.

Si el 5 de junio celebrábamos el Día Mundial del Medio Ambiente y os invitábamos a hacer un shopping de lo más sostenible, en esta ocasión te proponemos un look para ir ideal a darte un chapuzón de la manera más sostenible posible.

Nadie nos hubiera dicho hace unas semanas que este verano hubiéramos podido ir a la playa, pero parece que volveremos a ellas y seguro que con más ganas que nunca. Por ejemplo, las playas del Algarve en Portugal han elegido el Día de los Océanos para abrirlas al público.

Este look está compuesto por piezas tan básicas como un short vaquero, una camiseta, un bañador, bolso y sombrero de rafia, gafas de sol, toalla, neceser y cremas de protección solar.

Las prendas de este look son especiales porque están realizadas con materiales eco, así que son mucho más respetuosas con el entorno que nos rodea. Además, verás que tienen una gran versatilidad y que no las vas a utilizar solamente para este momento tan exclusivo, como es el de ir a la playa en verano, si no que le podrás dar un montón de usos en tu día a día ya sea en el campo o en la ciudad.

Cada vez más concienciados con los Océanos

Los mares y océanos del Planeta son muy importantes para nuestra existencia. Son uno de los pulmones de nuestro mundo ya que generan la mayoría del oxígeno que respiramos.

Parece que poco a poco la sociedad se va concienciando de su importancia y de la necesidad de su conservación. Uno de las mayores amenazas a las que se enfrentan es la acumulación de basuras en el fondo marino. Para luchar contra esto empresas como Ecoalf, a través de su fundación, crearon 'Upcycling the oceans', al que en 2016 se unió Ecoembes. Es Una iniciativa pionera en el mundo, cuyo objetivo es recuperar los residuos que nunca debieron acabar en el mar y darles una segunda vida mediante el reciclaje y la economía circular.

Gracias a esta iniciativa en 2019, se recogieron un total de 151.975 kilos de residuos de los fondos marinos españoles, gracias a la colaboración altruista de 2.600 pescadores de nuestro país.

Además el mundo de la cosmética cada vez está más involucrada en encontrar cremas solares respetuosas con el agua de nuestros mares. Por ejemplo Biotherm tiene la línea Water Lovers y Coola contribuye a salvar la barrera de coral.

Porque hay que tener en cuenta que cada año lanzamos al mar 14.000 toneladas de restos de protector solar con los que los arrecifes y el ecosistema marino son los grandes perjudicados.