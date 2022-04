Día de la Madre: dinos cómo es tu madre y te diremos qué regalarle

En la actualidad, continuamos celebrando este día con el mayor cariño por nuestras figuras maternas. Organizamos planes, comidas o eventos especiales juntos para disfrutar de un día de calidad en compañía. Eso sí, no puede faltar un buen detalle con el que sorprender a tu madre ese día y demostrarle lo mucho que la conoces y lo mucho que la quieres. Y, como sabemos que cada madre es única, hemos realizado, junto a Primor, una selección de regalos con los que acertar seguro. Dinos cómo es tu madre, y te diremos qué regalarle.

Si es fan de la cosmética…

Es la más coqueta y siempre va ideal. De tu madre, aprendiste que en belleza siempre vale la pena invertir. Sólo utiliza productos de calidad y cuida su piel como si de un tesoro se tratase. Regálale un kit de belleza específica para sus necesidades que la haga sentir radiante. Y es que la edad es solo un número.

Con el pack de bareMinerals para una piel más fuerte, conseguirá retrasar los principales signos visibles del envejecimiento. El set incluye un sérum, una crema de noche y un contorno de ojos, veganos y enriquecidos con la hierba de la longevidad. ¡Le encantará!

A tu madre le encanta probar las últimas tendencias en herramientas y accesorios de belleza, y no se le escapa ni una. Por eso, seguro que ha oído hablar del ‘FaceCupping’, una técnica viral que consiste en trabajar los músculos de la cara para “levantarlos” y combatir la flacidez. Para realizarla, el set de You Are ThePrincess ofrece las herramientas necesarias. Arrastrándolas por la piel del rostro, su efecto succión revitaliza y refresca la piel, eliminando las toxinas y mejorando el aspecto y la salud de la tez. ¡Tu madre brillará más que nunca!

Antes muerta que sencilla



De tu madre aprendiste que no se puede salir de casa sin pintar los labios y poner un poco de rubor en tus mejillas. Va siempre como un pincel, y le encanta el maquillaje y todo lo que tenga que ver con la cosmética. Eso sí, los riesgos no van con ella. Así que apuesta por productos de calidad y esenciales para el día a día.

Una paleta de sombras con el tamaño perfecto para llevarla a cualquier sitio y con los colores más bonitos y prácticos es el regalo ideal. La de KrashKosmetics x Jedet cuenta con tonos nude y rosa tanto en acabado mate como en brillo, con lo que estará perfecta en cualquier ocasión.

Nunca sin un detallito

Si tu madre es de las que nunca sale de casa sin joyas o sin algún accesorio, entonces le encantará nuestra selección de regalos. Para algunas personas, no ponerse nada es sinónimo de “ir desnuda”. Por eso, contar con joyas y prendas básicas que poder ponerse a diario y que conjunten con cualquier outfit resulta esencial.

Esta pulsera de Joys en dorado y con las letras de MOM es un esencial y seguro que le encantará.

Mujer fitness y en forma



Ser una madre que pone esfuerzo y dedicación en estar en forma es todo un logro, y algo de lo que estar muy orgullosa. Al final, es una forma de autocuidado y de desconexión esencial en sus vidas. Si tu madre es una chica fitness, motívala con accesorios perfectos para hacer deporte en casa. Si algún día está muy ocupada o no puede ir al gimnasio, siempre podrá adaptar su rutina desde su propio hogar.

La firma MOI* cuenta con un sinfín de herramientas deportivas eficaces y, al mismo tiempo, estilosas. Hacer deporte nunca se verá tan chic como con esta pesa rusa morada, perfecta para ejercicios básicos de resistencia muscular.