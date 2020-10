Descubre la colección de Pull&Bear con la que no vas a querer salir de casa

Pull&Bear estrena una colección con la que no vas a querer salir de casa. Se trata de colección Intimates, en la que vas a poder encontrar conjuntos, chaquetas y calzado con el que sacarás tu lado más 'comfy'.

Un lado 'comfy' que no está reñido con la moda. En esta recién estrenada colección de Pull&Bear puedes encontrar camisetas lenceras de tirantes en satén para combinar con shorts del mismo tejido y color.

Como en toda buena colección de ropa íntima no faltan los sujetadores. Unos sujetadores pensados para que no notes ni que los llevas puestos. Son de satén sin aros y con forma de ideal ideal tanto para llevar a juego con los shorts de satén y formar un conjunto perfecto para estar en casa. También esta prenda lencera es perfecta para llevar con tus looks más cómodos para salir a la calle.

La bajada de las temperaturas ya está aquí, así que no puede faltar en la colección Intimates dos chaquetas de punto cortado con botones. Dos prendas maravillosas para no pasar frío en casa o para combinar con tus vaqueros favoritos, ya sabes este año se llevan los que tienen un corte noventero, es decir, altos de cintura y anchos de pierna.

Esta colección Intimates también tiene propuestas de calzado se trata de dos sandalias con hebillas y pelito para que tus pies estén calentitos en casa. Hay dos versiones con tiras en color negro y en color tostado.

En cuanto a los colores de esta nueva colección de Pull&Bear que va a sacar a relucir tu lado más 'comfy' y estiloso en casa puedes encontrar piezas en tonos granates, negros y blancos. Tonos que nunca fallan en otoño. Tampoco se olvidan los colores pastel: rosa, malva y azul. El tejido predominante es el satén salvo el punto en las dos chaquetas disponibles en color blanco roto y rosa.