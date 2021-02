Dakota Johnson nos adelanta las tendencias de la primavera: bomber, Vans y vaqueros

Bien dicen que todo lo bueno siempre vuelve. Y si hace unos años las cazadoras estilo bomber se apoderaron de nuestros armarios, prepárate que este 2021 volverán con más fuerza que nunca.

- ¡Dakota Johnson y Chris Martin se compran una casa!

- Mocasín y calcetín, la tendencia pareado que no vas a dejar escapar esta temporada

Una de las primeras famosas en confirmar esta tendencia ha sido la actriz Dakota Johnson. La actriz fue vista llegando al set de la película Am I Ok? con un look de los más cómodo y casual, con unos vaqueros oscuros ajustados, una camiseta a tono, una chaqueta tipo beisbolera de color verde oliva con mezcla de lana y piel en las mangas con los elásticos del cuello, los puños y la cintura con rayas amarillas horizontales. Y unas zapatillas Vans negras con cordones y cuadros de colores, que combinó con unos calcetines azules. Como complemento a su look desenfadado llevó un un moño deshecho y para protegerse del Covid-19, escogió una pantalla de protección.

La hija de Melanie Griffith y Don Johnson se ha ido a vivir con su novio el músico Chris Martin después de tres años de relación. Según asegura la prensa del corazón estadounidense, la actriz y el del líder de Coldplay se han comprado una mansión en Malibú, con seis habitaciones, nueve baños, sala de cine y piscina. La propiedad está valorada en 10 millones de euros.

Dakota y Chris cuentan, además, con el apoyo de la ex del cantante de Coldplay, Gwyneth Paltrow, que siempre se ha mostrado a favor de esta relación. En más de una ocasión se les ha visto juntos, y Dakota ha invitado incluso a su cumpleaños a Paltrow y a su actual marido, Brad Falchuk.

De momento, Dakota sigue centrada en su trabajo y acaba de empezar a rodar en Los Angeles su nueva película, 'Am I OK?', un drama dirigido por Tig Notaro y que cuenta la historia de dos amigas de toda la vida que están convencidas de que saben todo lo que hay que saber la una de la otra.