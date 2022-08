Cómo cuidar de tu nuevo piercing en verano

Aunque durante muchos años llevar toda la oreja con piercings había pasado a un segundo plano, en la actualidad es una de las tendencias más potentes. Desde Chiara Ferragni, pasando por la reina Letizia hasta Paula Echevarría, Sara Carbonero o Mery Turiel, no hay famosa que no haya sucumbido a los piercings, pero, ojo, que si estás pensando en perforarte la oreja este verano, lo mejor sería mantener la calma.

Los expertos anilladores de Aristocrazy recomiendan que, si estas pensado en hacerte un piercing y tienes planeado ir a la playa o a la piscina en las siguientes tres semanas, lo mejor es que disfrutes de tus vacaciones y esperes a la vuelta para ir a verlos y proceder al anillado. "Así, se minimizarán las condiciones adversas a las que se verá sometida la perforación: a pesar de ser principalmente sal y agua, sumergirte en el mar, que no está tan limpio como a todos nos gustaría, no es tan higiénico como tratarse con una solución salina estéril (suero); con respecto al agua de la piscina, no hay que olvidar que el cloro es un agente químico y también puede condicionar la cicatrización e incluso irritar e inflamar la perforación", cuentan desde la marca.

Dónde hacerte un piercing en la oreja



Las combinaciones, lugares donde llevarlos y maneras de perforarse son casi infinitas pero a continuación enumeramos las más habituales o demandas para la zona de las orejas, según los expertos de Vidal y Vidal.

Helix Piercing: Agujero en el cartílago exterior superior de la oreja

Tragus Piercing: Agujero en el trago de la oreja

Daith Piercing: Agujero en el cartílago interior de la oreja.

Inner Conch Piercing: Agujero en la zona central de la oreja.

Consejos para cuidar el piercing en verano

Si, a pesar de las recomendaciones en contra de los expertos de Aristocrazy, estás decidida a hacerte tu piercing sin disponer de tres semanas de cicatrización antes de exponerlo a los rigores estivales, toma nota de estas claves para protegerlo y conservarlo en las mejores condiciones:

Evita siempre tocarlo con las manos sucias e, incluso, limpias: se trata de una perforación por lo que, cuanto más lo toques, peor será la cicatrización.

Límpialo solamente con suero fisiológico, enjuaga con agua y seca muy bien.

No lo muevas, no les des vuelta, no manipules tu piercing.

Evita dormir sobre el lado de tu nuevo piercing, al menos en las dos o tres primeras semanas, dependiendo de la zona de anillado.

No eches en tu nueva perforación cremas ni ningún tipo de antiséptico.

