Las zapatillas de correr con las que Cristina Pedroche bate récords

Es indudable que desde hace años, Cristina Pedroche se ha convertido en todo un icono de estilo, pero también de vida. Hace ya algo más cinco años que decidió dar un giro radical a sus hábitos alimenticios y deportivos y ahora luce una figura espectacular. El yoga ha sido uno de sus aliados y también salir a correr. De hecho, hacía mucho que la presentadora de televisión no practicaba running y fue este fin de semana cuando decidió por fin volver a poner en forma sus piernas.

"Adoro correr y a veces está bien recordármelo a mí misma💪🏽🔥. Me apetecía mucho probar las zapatillas y pensaba salir para hacer 5-6k pero al final me he sentido tan bien que he hecho 8,5k. No sé porque a veces me da tanta pereza salir a correr con la maravilla de sensación que se me queda después. Eso sí, no sé cómo lo hace la gente para hacer tan buenas fotos corriendo cuando van solos, ¿algún truco? 🤣🤣 Porque yo al final me he cansado más de hacer la foto que de los kilómetros en las piernas🤪jaja", escribía junto a unas imágenes de su salida para practicar 'running'.

Las zapatillas de Cristina Pedroche

La presentadora se ha hecho con uno de los nuevos diseños de la firma, el modelo Deviate Nitro Elite, que te hará volar. ¿Por qué? Porque están equipadas con innumerables características que impulsan el rendimiento, como la amortiguación NITRO FOAM de PUMA, que ofrece una gran respuesta y el INNOPLATE para una máxima transferencia de energía, una suela de gran agarre y una pieza de estabilidad en el talón.

Además, este diseño también cuenta con PUMAGRIP, el compuesto de goma duradero de PUMA que proporciona tracción en todo tipo de superficies.

Unas zapatillas que pueden resultar algo caras para la mayoría de los bolsillos, y por eso hemos buscado otras zapatillas de correr, igual de buenas, pero un poco más asequibles. Es la zapatilla Running Tenth Booster Comfort mujer que puedes encontrar en la web de la firma Décimas por 19,99 euros. Estas son las características por las que las querrás en tu armario sporty:

- Suave ajuste: Gracias al sistema de filamentos que envuelven el empeine, ofrece un ajuste perfecto que previene la aparición de rozaduras.

- Mesh bicapa: Optimiza la transpiración en las zonas críticas, sin comprometer la estabilidad.

- Mediasuela de Softlon: Nuestro Phylon más suave y cómod, ideal para aquellos que comienzan en el running y buscan rendimiento sin renunciar al comfort.

- Suela: Con inserciones de goma en las zonas donde el desgaste es más acusado para ofrecer más aguante y agarre.

- Plantilla Cooler Booster: Construída en con Memory Foam, aporta comfort y una mayor absorción del impacto.