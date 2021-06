Cristina Pedroche y el vestido con volantes 'merengue' para este verano

No es ningún secreto que Cristina Pedroche es una de las famosas españolas que más arriesga a la hora de vestir y no nos ha hecho falta esperar a las próximas Campanadas para enamorarnos con su último vestido. La presentadora de 'Love Island' está acostumbrada a que sus elecciones de estilismo no dejen indiferente a nadie y por eso ha decidido escoger una pieza de lo más original gracias a un detalle muy particular: el volante estilo 'merengue'. Sí, como el postre.

El vestido 'coimbra' de la colección 'Caótica' de Capriche no dejaría de ser un diseño floral más sino fuera por su escote confeccionado con un tejido blanco con mucho volumen y movimiento y que crea el efecto óptico de un collar de estilo hawaiano (si ya fuera multicolor sería una auténtica fantasía. Pero si esta pieza floral en tonos rosa es una auténtica maravilla en su parte delantera, espera a ver lo que esconde su espalda.

Su espalda semiabierta se forma cuando se unen a través de un lazo los dos tirantes que caen del volante 'merengue' que os comentábamos antes.

"¿Cómo sacarle el máximo partido?", te estarás preguntando. Muy fácil, si sigues estas pautas.

Elige calzado de tacón de al menos 5 centímetros

Su corte mini hace que puedas potenciar tus piernas y ganar longitud, pero solo si lo acompañas de unas sandalias de tacón de al menos 5 cm. A no ser que midas más de 170 centímetros, no te aconsejamos lucirlo con calzado plano. El motivo es que su llamativo escote en 3D hace que la estructura del vestido sea muy llamativa y tengas que contrarrestar con la altura.

Luce tu melena recogida o a un lado

Uno de los peores errores que puedes cometer al lucir este diseño es llevarlo con el pelo tapando su escote. Por eso es recomendable que recurras a un recogido (un moño 'messy' como los que luce Sara Carbonero sería ideal) o que sitúes todo el grueso de tu melena hacia un lado. Algo que podemos ver en Cristina Pedroche y en la modelo que luce este diseño en la web de Capriche.

Joyas minimalistas

Si quieres añadirle un toque brillante a este vestido hazle con sutileza. Sigue el ejemplo de la colaboradora de 'Zapeando' quien apuesta por un colgante de tamaño mini, pero que da un poco de luz al vestido.