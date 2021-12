Cristina Pedroche y su 'naked dress' más sexy

Cristina Pedroche es, ahora mismo, una de las celebrities del momento. La razón está más que clara. En pocos días despedirá el año 2021 desde la Puerta del Sol y todos esperamos impacientes ver el vestido que llevará. Sin embargo, para su visita a 'El Hormiguero' optaba por una pieza que ya ha levantado más que una crítica (nunca llueve a gusto de todos) por su trampantojo desnudez. Se trata de un vestido que imita el cuerpo desnudo de una mujer (tanto como por delante como por detrás) y eso ha hecho que reciba tantos halagos como likes, como, desafortunadamente, comentarios de sus 'haters'. Sin embargo, aquí solo nos vamos a quedar con las cosas buenas.

Un diseño que ha sido confeccionado por su equipo, liderado por Josie, y que nos ha dejado ver que Pedroche está en plena forma para hacer frente a las Campanadas. Pero seguro que tú también te habrás fijado en su corte de pelo, ¿a qué sí? Pues no te hagas ilusiones porque se trata de una peluca. "Es que no quiero que se vea lo que hay debajo", decía.

Porque si hacemos caso a uno de los videos que lanzaba Antena3 para promocionar las Campanadas, puede que Cristina Pedroche se haya rapado la cabeza.

En cuanto al vestido que lucirá el próximo 31 de diciembre, Cristina ha confesado que no tiene tela y que será de todo menos convencional. Lo cierto es que les ha costado mucho dar con el diseño de este año ya que las primeras opciones no gustaron a Cristina. "Hasta el último momento no lo tuve claro, pero ahora estoy más que segura de mi decisión", le ha dicho a Pablo Motos.

Además, en cuanto a las críticas que recibe cada año, Cristina asegura que intenta no darles importancia y que cada año se queda con los mensajes de cariño que le llegan desde las diferentes partes de España, e incluso de españoles que viven en el extranjero.