El secreto de Cristina Pedroche que hizo sombra a su vestido de Noche Vieja

Desde que en 2014 se pusiera por primera vez delante de las cámaras para dar las campanadas, no ha dejado de generar expectación. Cristina Pedroche ha conseguido despertar el interés de fans y detractores, un año más, alrededor de su vestido para despedir el 2021. Un año que muchos pensábamos que iba a recordarse por el fin de la crisis sanitaria de la Covid-19 y la realidad es que ha sido una Navidad marcada por los contagios.

Aunque este año, la expectación alrededor de 'la Pedroche' ha estado repartida entre dos elementos clave: su beauty look y el vestido. Todo comenzó cuando visitó uno de los programas más vistos de la televisión española, 'El Hormiguero'. Una cita a la que acudió con un nuevo corte de pelo, una melenita bob que alertó de que su melena iba a tener un protagonismo importante la noche del 31 de diciembre.

Pero eso no quedó ahí, a los pocos días Cristina sorprendía a sus seguidores de Instagram con una nueva melena a lo afro, totalmente rizada como si de una mujer de color se tratara. Tras este look, la colaboradora de televisión subía otra foto con una pelo distinto: rosa y marcado con ondas naturales. Es decir, muchos cambios seguidos que dejaban claro varias cosas: 1) la fiebre de Pedroche por las pelucas y 2) cobraba fuerza sus declaraciones de que se había rapado la cabeza.

Es decir, la expectación por ver a la periodista subía como la espuma a medida que se acercaba la última noche del año, no solo para ver con que vestido nos deleitaba este año sino por verla sin pelo. Y por fin, llegó el día. Pedroche salió al balcón junto con el chef Chicote, dio las uvas con un vestido de lo más futurista y, esta vez, un casco metalizado, en lugar de peluca, que ocultaba una vez más su secreto mejor guardado. Se había rapado la cabeza al cero, ¿sí o no?

No sabemos si era o no su intención, pero este año las redes echaban humo y no precisamente por su vestido sino que el debate convertido en viral fue alrededor de su pelo, y su supuesto rapado al cero. Sobre todo, después de que Cristina subiera fotos a su perfil de Instagram en las que aparecía sin pelo.

Una estrategia que parece que les ha salido bien ya que por primera vez en la historia Antena 3 ha conseguido desbancar a las campanadas de TVE, líder históricamente la última noche del año. El efecto Pedroche no cesa.