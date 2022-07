Lentejuelas y estrellas: Cristina Pedroche y su mono corto más espectacular

Cristina Pedroche continua siendo todo un icono de estilo, y no solo por sus ya famosos looks de Nochevieja, sino porque su Instagram se ha convertido en todo un catálogo de todas las prendas que tiene en su armario. Un catálogo vanguardista que en verano se llena de los colores más impresionantes y de los conjuntos más brillantes para las noches de verano interminables. Ahora, Cristina Pedroche se ha decantado por un precioso vestido de lentejuelas y estrellas que vas a querer copiar.

Un diseño que no se encuentra en la página web de Capriche, pero para que no te quedes con las ganas de tener alguna de las prendas que tiene Cristina Pedroche en su armario, vamos a decirte cómo puedes hacerte con su último bikini, que causó auténtico furor en Instagram.

Cristina Pedroche ha vuelto a la carga con la segunda temporada de 'Love Island' y desde hace unas semanas su vestuario ya está en modo verano ON. Normal, la presentadora ha estado yendo y viniendo de Madrid a Canarias y claro, en ambos sitios las temperaturas ya son de lo más calurosas. De ahí que la presentadora aproveche los ratos libres que tiene para darse un chapuzón en la piscina con unos diseños muy vanguardistas que le permiten mostrar su abdomen tremendamente tonificado.

Ahora, y yendo un paso más allá, Cristina ha confiado en su firma de moda favorita, Capriche, para presumir de estilo con un bikini ¡de flecos! Sí, has leído bien, de flecos.

Un diseño que ha causado auténtico furor en Instagram y que todavía se encuentra disponible en la web de Capriche. Se trata de un bikini estampado triangular y braguita brasileña cuya parte de arriba lleva flecos y se anuda en el cuelo y en la espalda. En cuanto a la braguita, esta se anuda en los laterales.

Cristina Pedroche siempre sorprende

Era una de las visitas más esperadas del momento y no, no tiene nada que ver con Las Campanadas. Cristina Pedroche acudía a 'El Hormiguero' para promocionar la segunda temporada de 'Love Island', el programa que la periodista presenta en Neox de lunes a jueves. Como siempre, un sueño ir a @elhormiguero ❤️❤️❤️❤️ Y encima para hablar de @loveislandesp 🏖 Increíble todo el equipo y por supuesto @pablomotos ❤️🥰 Me lo he pasado increíble y ya quiero volver 🤣", escribía Cristina Pedroche en su cuenta de Instagram a los pocos minutos de terminar su intervención.

Una visita que comenzaba muy fuerte, dado que Cristina aparecía con un albornoz del que se deshacía bailando de manera espectacular dejando al descubierto su estilismo. Un dos piezas formado por un top y unos shorts blancos que son pura fantasía.