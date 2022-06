Cristina Pedroche y lo que su albornoz escondía en 'El Hormiguero'

Era una de las visitas más esperadas del momento y no, no tiene nada que ver con Las Campanadas. Cristina Pedroche ha acudido a 'El Hormiguero' para promocionar la segunda temporada de 'Love Island', el programa que la periodista presenta en Neox de lunes a jueves. Como siempre, un sueño ir a @elhormiguero ❤️❤️❤️❤️ Y encima para hablar de @loveislandesp 🏖 Increíble todo el equipo y por supuesto @pablomotos ❤️🥰 Me lo he pasado increíble y ya quiero volver 🤣", escribía Cristina Pedroche en su cuenta de Instagram a los pocos minutos de terminar su intervención.

Una visita que comenzaba muy fuerte, dado que Cristina aparecía con un albornoz del que se deshacía bailando de manera espectacular dejando al descubierto su estilismo. Un dos piezas formado por un top y unos shorts blancos que son pura fantasía. Y sí, sabemos la firma.

Se trata de un conjunto de la firma MALNE MADRID, aunque tenemos que decirte que no está disponible online. Eso sí, su top blanco ha sido de lo más comentado en redes porque le sentaba como un auténtico guante.

Una entrevista en la que se ha abierto en canal

"Aunque yo diga que no, tengo muchísimos TOC. No soy maniática, ni supersticiosa... O eso creía hasta que pasan tonterías que me hacen recapacitar. Ayer mi madre me dio un collar y me dijo 'te lo doy ya para que lo lleves a El Hormiguero'. Yo le dije que no porque no podía ponerme un collar que no sabía que energía tenía. Las cosas me dan buena y mala suerte. Es un collar normal. Me siento mal porque digo que David tiene sus cosas pero yo también. Cuando iba a los exámenes siempre ponía los bolígrafos en la misma posición. Llevo siempre muchos bolis. Cuando tenía un examen y alguien me pedía uno y sabía que iba a sacar menos nota que yo, le regalaba el boli por si me traspasaba la tontuna", ha confesado con una gran sonrisa.

También ha aprovechado y ha hecho promoción del nuevo restaurante que su marido y ella han abierto: "RavioXo ya está abierto. David estaba indeciso, las recetas, el concepto... Cuando tú estás haciendo vanguardia estas abriendo un camino, él esta abriendo un camino y muchas veces no sabe por donde tirar. Si un plato le encanta hoy, lo mismo mañana no. Es un genio, pero tiene sus cositas. Hay nuevos conceptos de pasta fría, muy buena". ¡Habrá que probarlo!