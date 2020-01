Cristina Pedroche combina un mono denim de Primark con unas botas militares de Prada y el resultado te sorprenderá

No es noticia que las celebrities combinen dentro de un mismo look prendas de marcas de lujo con otras diseñadas por las firmas low cost. Lo hemos visto no hace mucho en Meghan Markle, también en Sienna Miller y en Kate Middleton, por citar algunos ejemplos recientes. Pero sí es verdad que nunca habíamos visto un caso tan exagerado como el de Cristina Pedroche, que en su último outfit ha llevado al extremo esta fusión que hasta no hace tanto tiempo era impensable. La vallecana, quién sino, se ha atrevido con la mezcla más atrevida de firmas: Primark y Prada. ¡Insuperable!

La presentadora ha sorprendido con esta curiosa combinación, de la que incluso se pueden sacar dobles lecturas, puesto que la prenda principal, un mono vaquero vaquero de manga larga con cremallera frontal y cinturón es precisamente la opción más asequible, que ha combinado con las famosas botas Monolith de estilo militar del sello italiano que, aunque muy llamativas, no dejan de ser un complemento.

Pero la fusión no es solo de conceptos opuestos, sino también de tendencias que se encuentran en su look cuando ambas siguen dinámicas distintas, puesto que una ha vivido su cénit durante el otoño pasado y otra está de plena actualidad en este momento. Hablamos por un lado del denim -más allá de los atemporales jeans-, que ha sido uno de los grandes protagonistas de un 2019 de clara inspiración noventera, y por otro lado de las botas militares, cuyo diseño icónico de Prada está causando furor entre las influencers más estilosas. Paula Ordovás, Chiara Ferragni o Dulceida son algunas de las caras conocidas que más están recurriendo a ellas en las últimas semanas para rematar muchos de sus respectivos looks.

Poco se puede añadir a lo que ya se sepa de este tipo de botas de las que las firmas 'low cos't también han tomado nota para crear sus propias versiones. Del mono, por su parte, sí te podemos contar que está a la venta en Primark, es decir, que puede ser tuyo si te pasas por alguna de sus tienda porque, recuerda que la marca irlandesa no tiene tienda online, aunque en su página web oficial destacan precisamente el modelo concreto que ha llevado Cristina Pedroche, cuyo precio es de 27 euros.