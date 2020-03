YomequedoencasaconStilo: 10 prendas para triunfar en tus videollamadas

Toca quedarse en casa. Todas las horas del día entre nuestras queridas paredes nos llevan a intentar estar lo más cómodas posible por dos razones: para estar a gusto y porque nadie nos ve, y no tenemos la obligación de vestir un look más formal... Hasta que llega el momento videollamada.

Entre amigas y familiares está bien que te muestres con tu sudadera favorita, pero... ¿y si tienes una llamada de trabajo? O mejor aún, quedada con amigos para hacer algún plan especial y sobrellevar este aislamiento.

Los consejos para pasar lo mejor posible este trance nos dicen que no debemos estar todo el día en el pijama, pero hacer la vida al completo en el mismo sitio implica que vistamos de una forma funcional, que nos permita movernos con comodidad de la silla de trabajo al sillón, o para hacer algunas tareas en momentos puntuales.

La comodidad no debe estar reñida con poder ponerte una prenda que te suba el ánimo y que te haga sentirte visible. Es decir, no tienes porqué vestirte de traje porque estaría fuera de lugar llevar algo así por tu casa, lo mismo que no vas como de boda a un cumpleaños infantil, por ejemplo... No procede, ¿verdad? Ni apetece.

Por eso te proponemos unas prendas de que que te solucionen la papeleta, versátiles y bonitas, que te combinen con cualquier parte de abajo cómoda de tu armario. Con ellas darás fenomenal en cámara, y que cuando salgas a la calle podrás lucir con total libertad.

La aportación de C&A

Las hemos encontrado en la tienda online de C&A, que sigue disponible para ti.

Debes saber que han extremado las condiciones sanitarias de sus trabajadores, además de ofrecer gratis los gastos de envío y ampliar el plazo de devolución.

Esta marca también es una de las compañías que han querido aportar su granito de arena a la situación que estamos viviendo por el brote del COVID-19.

Van a donar 240.000 mascarillas a diferentes hospitales europeos, destinando en concreto 41.000 al Hospital Universitario La Paz en Madrid.