Le hemos copiado a María Pombo su peto vaquero en Lefties y estiliza una barbaridad

Con una legión de 3 millones de seguidores, no hay día que María Pombo comparta look y que no sirva de inspiración para quienes admiran su estilo. En este momento del año, cuando todas estamos saturadas de vestir de la misma manera, ¡toda idea es bienvenida! Y María Pombo lo tiene claro: ante la duda, un peto vaquero. ¿Hay algo más cómodo más ponible que el peto vaquero en primavera? ¡Lo dudamos!

El primer peto vaquero fue diseñado por Levi Strauss en 1873 y fue creado riginalmente como una prenda de trabajo resistente y cómoda para los mineros, pero pronto se convirtió en una prenda de moda popular en Estados Unidos. A lo largo de la historia, muchas mujeres han adoptado el peto vaquero como parte de su estilo personal. Algunas de las mujeres más icónicas que han llevado petos vaqueros incluyen a Marilyn Monroe, Jane Fonda, Debbie Harry, Madonna y Britney Spears, entre otras. Estas mujeres han llevado el peto vaquero en diferentes estilos y combinaciones, desde un look más casual hasta combinaciones más elegantes y sofisticadas.

María Pombo se ha decantado por un modelo premamá de H&M que está a la venta en la web de la firma y en tiendas físicas seleccionadas por 49,99 € y pertenece a la colección Mama. En Lefties, en versión no embarazada, hay un peto similar que tiene un precio de 22,99 €.

El top más versátil

Incluso embarazada, los pantalones vaqueros negros están entre los favoritos de María Pombo. Eso sí, lo que marca la diferencia de su look es el top de canalé que ha combinado con un choker con una flor. ¡Lookazo!

Invierno, primavera, verano u otoño, sea cual sea la época del año, los pantalones vaqueros negros nunca desaparecen de nuestro armario. Los jeans llegaron para quedarsey nos han acompañado en muchos momentos importantes de nuestra vida y, para qué lo vamos a negar, son la prenda a la que recurrimos cuando estamos escasas de inspiración o tenemos prisa por salir de casa. Y es precisamente para esos días, en los que la inspiración y las prisas no te dan una tregua, María Pombo nos ha dado una idea con su look de embarazada.

La influencer ha estrenado un top entallado en punto de canalé suave de H&M. Se trata de un modelo de manga larga con escote corazón y sección en punto menguado bajo el busto, que está a la venta en la web de la firma por 29,99 €.