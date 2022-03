Llega a Amazon Fashion la nueva colección de The Drop x H.E.R

La colección The Drop x H.E.R está inspirada en su origen filipino, y en Brooklyn, Nueva York, donde escribió su último álbum, Back of My Mind, y en la cultura de la bahía, donde creció. "Soy medio filipina y quería incluir algo que representara mi cultura. Una frase que me decían mi madre y mi abuela mientras crecía era: "Bahalaka sa buhay mo", que, en realidad, es una frase muy divertida para cualquiera que haya crecido en un hogar filipino."



“Hay dos lugares que realmente me hicieron ser quien soy. Estos lugares han contribuido indudablemente en mi crecimiento como artista y como mujer: por supuesto, mi ciudad natal, Vallejo, California, y también el tiempo que pasé en Brooklyn, Nueva York. Era muy importante para mí plasmar esas dos ciudades en la colección. Hay otras prendas que son una oda a la zona de la bahía. Por ejemplo, el jersey con la frase "Yadda Mean" forma parte del movimiento Hyphy y es algo que representa a todo el mundo de este sitio".



Esta cápsula exclusiva incluye piezas de "ropa cómoda de diario", como camisetas oversize, sudaderas con capucha o pantalones y shorts de chándal en varios colores. Los clientes de Amazon pueden combinar las piezas según su estilo y gusto personal en tallas que van desde la XS a la 3XL. Es la primera cápsula que la artista diseña junto a The Drop y busca satisfacer a todos los clientes de Amazon Fashion ya que cuenta con productos básicos de tendencia.



Gracias a la estrecha relación que tiene la artista con Amazon Music, esta colaboración se ha hecho realidad, ya que el servicio de streaming tiene la capacidad única de permitir que un artista trabaje con muchos equipos de Amazon, para garantizar que pueda llegar a más fans.

Además de The Drop, Amazon Music trabajó previamente con H.E.R. para ofrecer una experiencia inmersiva a los fans a través del Prime Day Show de este año en Prime Video. A su vez, H.E.R. lanzó una canción navideña de Amazon Original en 2019. Solo en Amazon Music y en 2020, trabajó con el servicio de streaming para colaborar en una donación MusiCares COVID-19 Relief Fund como parte de la serie "Girls with Guitars" de la artista. A parte de las colecciones bajo demanda de The Drop, los clientes pueden comprar Staples by The Drop donde encontraran muchos estilos imprescindibles para crear un look de pies a cabeza que complemente los ítems de edición limitada. La colección de The Drop x H.E.R está disponible en www.amazon.es/thedrop por 30 horas desde el 29 de marzo.