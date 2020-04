Complementos para celebrar el Día de la Tierra

El 22 de abril se celebra el Día de la Tierra, un día creado hace 50 años para concienciar a la humanidad de los peligros que acechan al planeta y crear una mayor concienciación para protegerla.

Desde el sector de la moda cada vez se están tomando más conciencia de que como bien dice la marca Ecoalf, marca española en la que todos sus productos están realizados con materiales 100% reciclados, 'There is no planet B'.

Eso es así, no hay otro planeta Tierra, vivimos en este y tenemos que cuidarlo porque no hay un plan B, si nos lo cargamos no hay vuelta atrás. Poco a poco vamos siendo más conscientes de esta situación y estamos más concienciados y realizamos pequeños gestos que en un futuro no muy lejano lo agradeceremos.

Son muchas las marcas de moda que cada vez apuestan más por los materiales orgánicos y reciclados a la hora de hacer sus productos. En casi todas las tiendas a las que les eres fiel puedes encontrar una sección de prendas realizadas de manera lo más sostenible posible. Incluso algunas como la empresa La Más Mona te invita a que compres menos ropa gracias a su servicio de alquiler tanto de vestidos para eventos, como para prendas de uso diario.

Pues bien en esta ocasión hemos preparado un shopping para ti centrado en los complementos. Sí, en unos hechos con materiales reciclados y que te van a venir como anillo al dedo para esta temporada y los días de verano que están por llegar.

Nos hemos centrado principalmente en bolsos y zapatillas, dos de los complementos a los que no renunciamos nunca y en esta ocasión, con más razón, porque encima sabremos que al llevarlos estamos ayudando al Planeta, el 22 de abril día que se celebra su día y todos los días del año.

¿Te vas a poder resistir?