Haz como Claire Foy y cómprate un precioso gorro de lana

Si hay un complemento que nunca pasa de moda ese es el gorro de lana. Cada invierno nos vemos obligadas por el frío y las bajas temperaturas a hacer un buen uso de él y es raro quien no tiene más de un modelo en su armario. Porque no nos olvidemos que, además de calentarnos la cabeza, si los sabemos combinar nos pueden dar un rollazo tremendo a nuestro look.

Simplemente se trata de encontrar el correcto. Por ejemplo, si tienes el rostro afinado, es mejor un estilo más grueso mientras que si tu cara es redonda funciona mejor un modelo un poco más apretado. También es importante buscar un gorro acorde a tu pelo, ya que no es lo mismo si tienes un corte bob que una larga melena rizada.

Calentitos, versátiles y bonitos. Se lo hemos visto recientemente a la actriz Claire Foy por las calles de Londres y nos encanta este que lleva Alexandra Pereira (Lovely Pepa) y que combina a la perfección con una chaqueta con cinturón en tonos marrones y jean blanco. Porque esa es otra, este tipo de gorros de lana son fácilmente combinables, ya sea para llevarlos a juego con un jersey, o para darle un toque de color a un total look negro (o blanco). O como hace Natalia Cabezas, ponérselo con un precioso abrigo de cuadros.

Si todavía no te hemos convencido de lo necesario e importante que es que te compres un gorro de lana para este invierno frío que tenemos, aquí van estos cinco modelos que seguro que harán que vayas corriendo a la tienda a por uno.