Cinco zapatillas para llegar cómoda al Black Friday

El próximo 27 de noviembre se celebra el ya famoso Black Friday y son muchas las tiendas y marcas las que están anunciando sus ofertas para ese día y los anteriores.

Hoy nos hemos dado una vuelta por la plataforma Amazon, donde llevan días con ofertas pre Black Friday, para encontrar cinco zapatillas de moda para llegar de lo más cómoda a ese día en el que las compras se disparan.

Desde hace unas temporadas las 'sneakers' han entrado a formar parte de nuestros looks diarios, ya no es solo un calzado usado mayoritariamente por jóvenes, sino que cada vez somos más los que pasamos de 35 los que nos mostramos muy fans de este tipo de zapatos.

Pero es que lo tienen todo son cómodos, todoterreno y duran mucho tiempo. Así que, ¿por qué no aprovechar y comprar algunos de los modelos que vienen pisando fuerte con alguna rebajilla? Pues dicho y hecho.

Hemos hecho una selección de cinco 'sneakers' o zapatillas para que te decantes por una o varias, porque (¿qué levante la mano el que solo tenga un par de estas en el armario?) nos gusta tener varios modelos para combinar con diferentes 'outfits'.

En esta selección de zapatillas no pueden faltar unas New Balance, una marca que vivió unos años en el olvido del 'street style', pero que ha vuelto con muchísima fuerza y lleva años consolidada como una de las marcas 'must' de los 'insiders'. Hemos encontrado tres del modelo 500 en diferentes tonos (azul marino combinado con dorado, gris marengo con rosa y negras con tostado). Tres colores diferentes pero perfectos para el día a día ya que pegan con todo y son resistentes.

Otra de las zapatillas que hemos encontrado a un precio irresistible son el modelo Disruptor de Fila. Este modelo en blanco con la suela gorda son la última debilidad de las más 'fashionistas' así que si te encuentras entre estas vas a tener que aprovechar esta oportunidad para hacerte con estas 'sneakers' que lo están petando.

Por último y no menos importante tenemos una zapatilla Puma en tonos blancos y beige. Es una zapatilla baja que se va a adaptar enseguida a los gustos de las usuarias más exigentes. Son muy cómodas y tienen unos colores que pegan con todo. A lo mejor consideras que pegan más para la próxima temporada, puede, pero aprovecha esta oportunidad.

¿Qué te animas a llegar cómoda y con el bolsillo menos dolorido al próximo Black Friday?