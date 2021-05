Estos son los cinco productos que más nos gustan de Zara Beauty

Desde el 12 de mayo ya están disponibles todos los productos de la nueva línea de cosméticos de Zara bajo el nombre de Zara Beauty. Bajo el lema 'There is no beauty, only beauties' ('No hay belleza, sólo bellezas'), es posible adquirirlos de manera online en toda España y de manera física en algunas de las tiendas de la firma en nuestro país, como la de la calle Serrano en Madrid o la del Paseo de Gracia en Barcelona.

Para hacértelo más fácil, hemos echado un vistazo a su extensa oferta de barras de labios, maquillaje, esmaltes o brochas y hemos llegado a la conclusión de que nos gusta todo. Por eso es importante que te des prisa porque, aunque hay mucho donde elegir, también hay muchos tonos que ya se han agotado.

Y por eso, hemos seleccionado los cinco mejores productos de esta colección, esos que son indispensables en tu neceser y que te harán sentir guapa por dentro y por fuera.

Empezamos por este eyeliner en color negro y con el que lograrás resaltar tus ojos de manera inmediata. Con punta ultrafina de pigmentación intensa se desliza con suavidad para ofrecer un acabado uniforme. Es resistente al agua y fácil de retirar.

Ahora que el verano está a la vuelta de la esquina, esta paleta para el rostro compuesta por un trío de bronceador, colorete e iluminador ofrece infinitas combinaciones a tu piel dándole ese aspecto de luz y color que siempre has deseado.

Elegir el tono adecuado para tus labios suele ser complicado por la gran variedad de colores que hay. A nosotras nos ha encantado este lipstick recargable mate formulado con pigmentos ultrafinos, aceites y extractos frutales nutritivos para conseguir un color intenso y duradero de acabado suave y uniforme.

Hemos tenido un flechazo con esta laca de uñas en color rosa claro y que sienta fenomenal cuando estés bronceada. Además, contiene un alto porcentaje de ingredientes naturales y ofrece la misma duración que los esmaltes tradicionales.

Por último, no puede faltarnos una brocha para el colorete como esta, pequeña y compacta, y que encima está pensada para ayudarte a aplicar el colorete de forma fácil. Además, la puedes utilizar también con tu bronceador y tus productos de contorno favoritos.

Y si no estás segura si los tonos elegidos te sientan bien, Zara cuanta en su web con un programa específico que te permitirá recrear virtualmente el resultado de los diferentes productos en ojos, labios y rostro.