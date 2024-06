Cinco prendas de Zara para formar un armario cápsula en verano

Prendas imprescindibles que van desde un vestido ideal para los días más calurosos y para un look sencillo y elegante, una falda midi en tejido denim, y que es un básico en los días que no sabes qué ponerte, o una blusa ideal para combinar de mil maneras. Y qué decir de esas sandalias para ocasiones más formales o para añadir un toque elegante a nuestro outfit. Si aún no lo tienes claro, hemos seleccionado en Zara las cinco prendas para formar un armario cápsula en verano, todas ellas versátiles, cómodas y de buena calidad.