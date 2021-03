Hemos encontrado cinco básicos perfectos para ti en Uniqlo

Si algo ha conseguido Uniqlo ha sido hacernos más fácil y cómodo nuestro día a día. ¿Por qué decimos esto? Porque la firma japonesa busca siempre esas prendas clásicas que transmiten una agradable sensación de cercanía y comodidad.

De todas las colaboraciones que Uniqlo ha hecho con diferentes diseñadores (y que se agotan en cuestión de segundos), esta primavera nos llama especialmente la atención la que ha realizado con Inès de la Fressange, con una colección que abre un nuevo capítulo en 'LifeWear' con diseños atemporales y elegantes inspirados en el estilo parisino.

No es la primera vez que la firma japonesa de moda y la it girl francesa se alían para crear una colección personal y que capta ese estilo 'efortless', cómodo y elegante que tanto define a ambas partes.

En esta ocasión está inspirada en la localidad costera de Deauville, considerada epicentro de la moda de la primera mitad del siglo XX y donde Coco Chanel abrió su primera boutique, y en la que Fressange veraneaba junto a su abuela. Allí, afirma, comprendió el significado de la elegancia.

Si aún no conoces esta colección o no has tenido tiempo de saborearla, hemos seleccionado para ti cinco prendas básicas y super cómodas y donde las rayas marineras, los vestidos y blusas florales, o el color azul te transportarán al espíritu francés.